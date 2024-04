AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 149,87 USD zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 149,87 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 149,89 USD. Bei 148,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1.676.670 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 34,06 Prozent niedriger. Bei 81,02 USD fiel das Papier am 04.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 45,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 172,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,17 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,60 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,68 USD je Aktie.

