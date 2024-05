AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 167,48 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 167,48 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 169,81 USD aus. Bei 167,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.361.962 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (93,12 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 5,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.07.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Microsoft rüstet für KI-Ära auf: Neue Windows-Architektur vorgestellt - Aktie höher

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet im Plus

Gute Stimmung in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500