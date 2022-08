AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Im Online-Seminar morgen ab 18 Uhr analysieren zwei Börsenexperten verschiedene Märkte und Einzelaktien. Gerade in den aktuell unübersichtlichen Börsenzeiten sollten Sie sich diese wertvollen Tipps für Ihr Investment nicht entgehen lassen!

Heute im Fokus

DAX bricht ein -- Asiens Börsen letztendlich uneins -- Amazon wohl an Signify Health interessiert -- GAZPROM will Nord Stream 1 für 3 Tage abschalten -- Fresenius, ENCAVIS, Credit Suisse im Fokus

Deutsche Post hebt Paketpreise für Geschäftskunden an. Weltbank-Ökonom Kose: Wiederholung von Schuldenkrise der 1980er Jahre möglich. Chinesische Notenbank schraubt Zinsen nach unten. Vodafone verkauft ungarische Sparte für Milliardenbetrag. Telekom-Chef Höttges äußert Kritik an Homeoffice-Trend. Porsche will jährlich 80.000 Einheiten des E-Macan verkaufen