AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 107,11 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 107,11 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 106,75 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,26 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.409.905 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 132,82 USD erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 54,58 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD im Vergleich zu 6.550,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 31.10.2023 gerechnet.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

