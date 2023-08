AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag im Aufwind

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 99,69 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 99,69 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 99,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.866 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2023 auf bis zu 123,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 56,55 EUR. Mit Abgaben von 43,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 02.08.2023 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.359,00 USD – das entspricht einem Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

