AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Freitagabend fester

22.08.25 20:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 167,56 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
143,50 EUR 3,24 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 167,56 USD. Bei 168,52 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.580.383 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,39 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Mit einem Kursverlust von 54,35 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 USD.

Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

