AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tritt am Nachmittag auf der Stelle

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 238,07 USD zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 238,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 235,71 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 237,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 839.544 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 211,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie vermeldet. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,69 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,85 USD je Aktie belaufen.

