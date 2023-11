AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) reagiert am Mittwochmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 119,38 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 132,82 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 11,26 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,05 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 98,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5.800,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.565,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,66 USD je Aktie belaufen.

