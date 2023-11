AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteuert sich am Mittwochnachmittag

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 121,98 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 124,76 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,01 USD. Bisher wurden heute 19.915.664 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 60,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 50,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.800,00 USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

