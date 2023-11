AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verbilligt sich am Mittwochvormittag

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 108,48 EUR abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 108,48 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 107,94 EUR nach. Bei 108,46 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 780 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 13.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 57,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,36 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.800,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

