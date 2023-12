AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Freitagmittag ab

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 139,61 USD.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:01 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 139,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 20.743 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 143,47 USD markierte der Titel am 20.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 2,69 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 60,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.800,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.565,00 USD erwirtschaftet worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr eingefahren

Trotz Mega-Performance 2023: NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie bleibt für Analyst von TD Cowen die "beste Idee" für 2024

Dienstagshandel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus