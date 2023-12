AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 126,60 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 09:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 126,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,26 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 126,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 708 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,76 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 3,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 57,10 EUR. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 121,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

