AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag

Um 04:22 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,8 Prozent auf 69,10 EUR zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,27 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,30 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.687 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 116,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 40,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 22,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,40 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.565,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.313,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,03 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 30.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,51 USD im Jahr 2022 aus.

