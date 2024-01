AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 153,62 EUR ab.

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 153,62 EUR. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 153,28 EUR ein. Bei 154,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.408 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 163,80 EUR. Gewinne von 6,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,11 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 31.10.2023 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5.800,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

