AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 167,44 EUR ab.

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 167,44 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 167,20 EUR ab. Bei 168,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.437 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 170,50 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,83 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 131,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zündet schlussendlich Kursrakete

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu