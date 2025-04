AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schießt am Nachmittag hoch

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 92,91 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 7,7 Prozent auf 92,91 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,45 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,89 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 2.603.560 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,25 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 50,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 17,67 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,00 USD aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,66 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,49 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

