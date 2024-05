AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 169,29 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 169,29 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 173,13 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.109.230 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 25,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 44,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,50 USD.

Am 30.04.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

