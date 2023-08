AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 107,65 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 107,65 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,81 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 10.217.829 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 132,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,38 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,58 USD am 14.10.2022. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 97,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

