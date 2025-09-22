AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend höher
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 160,59 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 20:08 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,39 USD zu. Bei 160,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.768.576 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 16,22 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 76,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 109,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.
Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,69 Mrd. USD im Vergleich zu 5,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Samsung-Aktien heben ab: Berichte über bestandenen NVIDIA-Test für KI-Speicherchips
NVIDIA-Aktie in Gefahr: Holt Broadcom jetzt zum Gegenschlag aus?
NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?
