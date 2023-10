AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 100,66 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 100,66 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 99,32 USD. Bei 100,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.148.785 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 132,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 31,93 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 55,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.359,00 USD – eine Minderung von 18,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.550,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,75 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

