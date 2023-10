AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagvormittag fester

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 96,65 EUR zu.

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 96,65 EUR. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,89 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.484 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 123,72 EUR erreichte der Titel am 13.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 28,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 57,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD im Vergleich zu 6.550,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,75 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

