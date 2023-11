AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 122,39 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 122,39 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,76 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,95 USD aus. Bei 120,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.894.486 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 60,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 50,94 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,67 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.800,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

