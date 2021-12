AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) zu

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 127,52 EUR. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 127,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.767 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 30.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 144,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2021 (59,46 EUR).

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,34 USD je Aktie.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com