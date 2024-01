AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochvormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 158,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 158,28 EUR. Bei 158,28 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 7.502 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 163,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.01.2023 bei 65,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 58,49 Prozent sinken.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.800,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.565,00 USD umgesetzt worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,66 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün

Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Montagnachmittag im Plus