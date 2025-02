AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 109,89 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 109,89 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,84 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.065.320 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 227,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 106,50 USD fiel das Papier am 06.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 160,00 USD angegeben.

Am 04.02.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,41 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent auf 7,66 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,69 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

