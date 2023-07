AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 110,74 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 110,74 USD nach. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 39.689 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Abschläge von 50,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 1,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.353,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

