AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 122,92 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 122,92 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 123,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.104.565 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 7,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 60,05 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,15 Prozent.

Am 31.10.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Börse New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen