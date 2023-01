AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag tiefer

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 68,00 EUR. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 68,00 EUR. Bei 68,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 107 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 116,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,63 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 56,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 20,35 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,40 USD an.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,73 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.565,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 4.313,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 30.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,51 USD fest.

