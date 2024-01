AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 179,65 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 179,65 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.121 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,58 USD erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 0,52 Prozent niedriger. Bei 72,03 USD fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 59,91 Prozent sinken.

Am 31.10.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5.800,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 04.02.2025 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,66 USD je Aktie.

