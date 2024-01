AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 181,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 184,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 28.848.491 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 184,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 151,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5.800,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.565,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

