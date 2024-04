AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Liebling institutioneller Investoren: In wessen Besitz befinden sich die im Umlauf befindlichen NVIDIA-Aktien?

NVIDIA, Microsoft & Co: Diese Börsenstar-Aktien haben die Anleger nun in der Berichtssaison im Blick

Experten empfehlen: Nicht nur NVIDIA zählt zu den Top KI-Aktien in diesem Jahr

Wegen Kursrutsch bei NVIDIA-Aktie: Magnificent Seven mit Rekordverlust beim Börsenwert

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

NVIDIA mit Ähnlichkeiten zu AWS: Was das für die Wachstumschancen des KI-Konzerns bedeuten könnte

NVIDIA wieder mit dabei: Magnificent Seven war gestern - hier kommen die Fantastischen Vier

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX in Rot

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Minuszeichen in New York: S&P 500 fällt zum Start

NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

STMicro leidet unter sinkender Nachfrage. Wachstumskurs bleibt bei ATOSS im Fokus. Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group für Rheinmetall. Mercedes-Chef zeigt sich zu Wettkampf in China siegessicher. Schwache Nachfrage nagt an Michelin-Umsatz. Vitesco-Aktionäre nicken Verschmelzungsvertrag mit Schaeffler ab. BHP will möglicherweise Anglo American übernehmen.