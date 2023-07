AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagvormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 100,18 EUR zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 100,18 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 100,18 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 100,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 303 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 23,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 56,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 43,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5.353,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD erwirtschaftet hatte.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

