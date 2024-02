AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag in Grün

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 176,95 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 176,95 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 179,84 USD zu. Bei 178,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.613.678 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 4,31 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,65 USD. Dieser Wert wurde am 03.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 56,68 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,66 USD je Aktie aus.

