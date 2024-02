AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagvormittag behauptet

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 163,16 EUR.

Mit einem Kurs von 163,16 EUR zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 163,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 161,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.463 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,50 EUR. 4,50 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 6.168,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.599,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.04.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,66 USD je Aktie belaufen.

