AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Freitagmittag fester

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 12:01 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 121,71 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.667 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,69 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (54,58 USD). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 55,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,07 Prozent auf 5.353,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.887,00 USD gelegen.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

