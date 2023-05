AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) legt am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 112,52 EUR zu. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 112,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 112,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 14.324 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,98 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,55 EUR ab. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 98,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,00 USD an.

Am 02.05.2023 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,07 Prozent auf 5.353,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,85 USD fest.

