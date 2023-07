AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag im Minus

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 112,71 USD nach.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 112,71 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 15.101 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD an. Mit einem Zuwachs von 17,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,13 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,07 Prozent auf 5.353,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.887,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

