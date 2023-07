AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im XETRA-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,02 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 102,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 950 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2023 bei 123,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 56,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 80,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,00 USD.

Am 02.05.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.353,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent verringert.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,84 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

