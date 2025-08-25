AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 165,93 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 165,93 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 169,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 168,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.121.428 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 186,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,91 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

