DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.465 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,58 -1,7%Gold3.382 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Notierung im Blick

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 165,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
142,62 EUR 1,54 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 165,93 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 169,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 168,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.121.428 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 186,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,91 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Trading Idee: AMD - Richtungswechsel auf Short?

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen