AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag auf rotes Terrain

Um 12:22 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 67,48 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 66,95 EUR. Mit einem Wert von 67,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.676 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 56,50 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 19,43 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,40 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.565,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 4.313,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.01.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 30.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,51 USD je Aktie belaufen.

