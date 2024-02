AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagmittag auf grünem Terrain

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 176,65 USD.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 176,65 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 37.891 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 184,92 USD. 4,68 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 76,65 USD. Abschläge von 56,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

