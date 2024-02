AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 162,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 162,20 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 162,96 EUR aus. Bei 161,38 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 161,90 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.023 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 72,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 55,36 Prozent wieder erreichen.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 6.168,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.599,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

