AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag höher

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 100,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:15 Uhr 1,3 Prozent auf 100,34 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 100,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 99,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.255 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,72 EUR) erklomm das Papier am 13.06.2023. 23,30 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 56,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 02.05.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 1,13 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5.353,00 USD, gegenüber 5.887,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,07 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,84 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

