AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 90,91 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 90,91 EUR. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 91,20 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 950 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,72 EUR) erklomm das Papier am 13.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 56,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 37,80 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. Das EPS lag bei 0,58 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,18 Prozent auf 5.359,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 31.10.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,75 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

