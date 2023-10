AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,0 Prozent auf 95,51 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 95,51 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.283 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 132,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,04 USD ab. Abschläge von 39,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,00 USD aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.550,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.359,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

