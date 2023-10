AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 95,45 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 95,45 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 95,95 USD. Bei 95,78 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 9.768.667 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 28,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 58,04 USD. Mit Abgaben von 39,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,05 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 5.359,00 USD, gegenüber 6.550,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,18 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

