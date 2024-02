AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochmittag im Minus

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 175,85 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 175,85 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 83.427 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 184,92 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 5,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.03.2023 (76,65 USD). Abschläge von 56,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 172,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 6.168,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.599,00 USD erwirtschaftet worden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

