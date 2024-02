AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 173,85 USD ab.

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 173,85 USD. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 173,59 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 176,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.715.467 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,92 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 6,37 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.03.2023 auf bis zu 76,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 172,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 30.01.2024 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

