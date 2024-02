AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zum Vortag unverändert notierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 164,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:18 Uhr bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 164,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 164,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 163,84 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 164,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.851 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 3,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 126,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vor. Das EPS lag bei 0,77 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent auf 6.168,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start zu

Super Micro Computer-Aktie sträker: Super Micro Computer präsentiert neue KI-Systeme

Freitagshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag