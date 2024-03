AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 182,00 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 182,00 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 183,38 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 179,59 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 2.833.672 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 227,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,88 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,02 USD fiel das Papier am 04.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 55,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.168,00 USD im Vergleich zu 5.599,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,70 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

